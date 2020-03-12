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Cartier проведет для россиянок подготовительный тур к конкурсу Cartier Women’s Initiative

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Cartier и Global Venture Alliance организуют российский подготовительный тур к международному конкурсу Cartier Women’s Initiative. Принять участие в туре смогут предпринимательницы из России и СНГ, которые возглавляют социально значимые стартапы. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Global Venture Alliance.

Cartier проведет для россиянок подготовительный тур к конкурсу Cartier Women’s Initiative
Для участия в подготовительном туре нужно соответствовать следующим критериям:
  • Участница должна занимать пост президента, гендиректора или главного исполнительного директора компании. Ей должен принадлежать больший пакет акций;
  • Стартап должен способствовать достижению хотя бы одной из Целей устойчивого развития ООН;
  • Бизнес должен быть ориентирован на получение прибыли. Некоммерческие проекты не смогут принять участие в конкурсе;
  • Проект должен находиться на ранних стадиях развития (1-5 лет со дня основания);
  • Бизнес должен приносить прибыль как минимум один год. 

Подать заявку на участие можно до 26 апреля. Затем будут выбраны 50 лучших проектов. Их авторов пригласят на двухдневный тренинг, который пройдет во второй половине мая в Москве. Бизнес-коучи и представители Cartier помогут подготовить проект для подачи заявки на международный конкурс Cartier Women’s Initiative.

Подача заявок на Cartier Women’s Initiative стартует в июне. Финал состоится в апреле 2021 года в рамках Dubai Expo.

В финал пройдет 21 участница из семи регионов. 7 победительниц получат по $100 тысяч. Еще 14 финалисток, занявших вторые и третьи места, получат по $30 тысяч.

Всех финалисток наградят стипендией на прохождение шестидневной программы обучения INSEAD Social Entrepreneurship Executive Education Programme. Также они получат индивидуальную поддержку бизнес-коуча на протяжении года после окончания конкурса.

Фото: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com

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