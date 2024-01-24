Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Бренды

МТС Exolve запускает каскадные рассылки

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Разработчики цифровой платформы МТС Exolve реализовали новый сервис, благодаря которому бизнес сможет осуществлять каскадные рассылки. Решение позволит передавать необходимую клиентам информацию по удобному для них каналу и повысит эффективность доставки уведомлений. Это могут быть сообщения об акциях, открытии новых филиалов, изменении режима работы и другая полезная информация.

МТС Exolve запускает каскадные рассылки

Каскадные рассылки дают возможность последовательно осуществлять голосовые звонки и месседжинг, используя преимущества различных каналов коммуникаций и оптимизируя затраты на общение с клиентами. 

Пользователи МТС Exolve смогут легко настраивать параметры уведомлений, выбирать нужное условие перехода на следующий шаг каскада, а также получать статистику по результатам рассылки. Например, можно сначала запустить голосовые сообщения, а затем при необходимости — отправить текстовые. В рамках одной каскадной рассылки можно отправить до 500 тысяч текстовых и голосовых уведомлений.

Функционал разработан на облачной платформе МТС Exolve, которая была запущена на базе решений МТТ в 2023 году и предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов бизнесом и разработчиками.

«Теперь пользователи платформы МТС Exolve смогут сочетать и голос, и текст для общения со своими клиентами в наиболее удобной и оптимальной для них последовательности, — прокомментировал директор по продуктам МТТ Василий Сажко. — Команда разработчиков МТС Exolve работает над постоянным улучшением и обновлением платформы, предлагая бизнесу необходимые инструменты для эффективной клиентской коммуникации».

 

АО МТТ (Межрегиональный ТранзитТелеком) — провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы, сервисы цифровой коммуникационной платформы МТС Exolve. 

МТС Exolve — облачная платформа, которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов. Платформа запущена в январе 2023 года на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие компании России, и средний и малый бизнес. Через единый интерфейс платформы пользователи могут реализовать необходимое им коммуникационное решение: обратный звонок, колл-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, месседжинг, голосовые роботы и др. 

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «МТС-банк» возобновил подготовку к IPO в 2024 году
  2. 2 Розничные инвесторы становятся движущей силой рынка. Венчурные итоги 3 квартала 2023 года
  3. 3 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  4. 4 Фокус на зрелые решения: как МТС работает со стартапами
  5. 5 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 января 2024

Академия инноваторов

25 января 2024

Investment Readiness Accelerator

26 января 2024

Питч-марафон Разведки

Все ВОЗМОЖНОСТИ