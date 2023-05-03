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Есть сильный кейс в зарубежном e-com? Расскажите о нем в E-Com Heroes

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Бизнес-комьюнити действующих и будущих e-com-предпринимателей, намеренных запускать бизнес за рубежом, E-Com Heroes ищет спикеров для закрытых онлайн-мероприятий. Если вы не первый год развиваете зарубежный e-com-бизнес и вам есть чем поделиться с начинающими предпринимателями, заполняйте анкету и приходите в качестве приглашенного эксперта. 

Есть сильный кейс в зарубежном e-com? Расскажите о нем в E-Com Heroes

Все заявки проходят отбор. Команда E-Com Heroes ищет кейсы, которые соответствуют следующим требованиям:

  • e-com-бизнес за пределами РФ и стран СНГ;
  • годовой оборот — от $3 млн в год.

После того, как заявку одобрят, члены команды E-Com Heroes свяжутся с вами, согласуют дату мероприятия и подскажут, как построить выступление. В качестве благодарности спикеры получат:

  • новых подписчиков в соцсетях. На встрече участников призовут подписаться на соцсети спикера; 
  • публикацию в блоге на сайте E-com Heroes. Запись выступления расшифруют и отредактируют редакторы, и опубликуют в блоге E-com Heroes;
  • публикацию на ресурсах RB.RU, в соцсетях Elixir Family и инстаграме Артема Голдмана.

E-Com Heroes — совместный некоммерческий проект команды Founders’ Mondays (by RB.RU), эксперта в построении бизнеса в США Артема Голдмана и серийного технологического предпринимателя Максима Спиридонова. Это закрытое бизнес-комьюнити для предпринимателей, которые хотят запустить или масштабировать за рубежом e-com-бизнес. 

Комьюнити E-Com Heroes создано для активных и заинтересованных в запуске международного e-com-бизнеса предпринимателей с достаточным финансовым ресурсом для этого. Поэтому сообщество закрытое, а каждый кандидат на вступление проходит модерацию: заполняет анкету и лично общается с командой E-Com Heroes.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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