Бизнес-комьюнити действующих и будущих e-com-предпринимателей, намеренных запускать бизнес за рубежом, E-Com Heroes ищет спикеров для закрытых онлайн-мероприятий. Если вы не первый год развиваете зарубежный e-com-бизнес и вам есть чем поделиться с начинающими предпринимателями, заполняйте анкету и приходите в качестве приглашенного эксперта.

Есть сильный кейс в зарубежном e-com? Расскажите о нем в E-Com Heroes