Почти половина россиян ежемесячно пополняют подушку безопасности

Практически 50% граждан России ежемесячно откладывают деньги с зарплаты для накоплений. Большая часть из них хочет иметь подушку безопасности, остальные копят на недвижимость.
Сервис «Работа.ру» опроил более 3 тыс. респондентов по всей России. Согласно его результатам, 53% жителей не откладывают деньги с зарплаты, 47% — копят. В прошлом году подушку безопасности формировали лишь 44% россиян, пишет ТАСС.
Менее 10% в месяц откладывают 45% россиян, еще 32% стараются накапливать 10-20% месячного дохода. У 11% респондентов получается откладывать 20-30% дохода. Еще 30-40% зарплаты переводят в копилку 5% опрошенных, еще 4% респондентов — 40-50% доходов.
Чаще всего россияне формируют подушку безопасности, треть опрошенных откладывает на покупку недвижимости и еще 26% планируют съездить в отпуск или отправиться в путешествие.
Фото на обложке: Unsplash
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