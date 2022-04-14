Почти половина россиян ежемесячно пополняют подушку безопасности

Практически 50% граждан России ежемесячно откладывают деньги с зарплаты для накоплений. Большая часть из них хочет иметь подушку безопасности, остальные копят на недвижимость.

Сервис «Работа.ру» опроил более 3 тыс. респондентов по всей России. Согласно его результатам, 53% жителей не откладывают деньги с зарплаты, 47% — копят. В прошлом году подушку безопасности формировали лишь 44% россиян, пишет ТАСС.

Менее 10% в месяц откладывают 45% россиян, еще 32% стараются накапливать 10-20% месячного дохода. У 11% респондентов получается откладывать 20-30% дохода. Еще 30-40% зарплаты переводят в копилку 5% опрошенных, еще 4% респондентов — 40-50% доходов.

Чаще всего россияне формируют подушку безопасности, треть опрошенных откладывает на покупку недвижимости и еще 26% планируют съездить в отпуск или отправиться в путешествие.

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