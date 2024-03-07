Банк России продлил ограничение на снятие наличной валюты на полгода – до 9 сентября. Регулятор также сохранил лимит для снятия наличных со счетов и вкладов – он составляет $10 тыс. или эквивалент в евро.

Ограничение на снятие наличной валюты продлили до 9 сентября 2024 года. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Лимит на снятие наличных со счетов и вкладов остался прежним – он составляет $10 тыс. или эквивалент в евро. Деньги можно снять только в том случае, если гражданин ранее не реализовал эту возможность, напомнили в ЦБ. Средства свыше лимита можно получить в российских рублях.

«Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов», – отметили в Банке России.

Предыдущее установленном ЦБ ограничение действовало до 9 марта 2024 года. Лимиты на снятие наличных ввели с 9 марта 2022 года и неоднократно продлевали.

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