Операции с наличными от 600 тысяч рублей будут контролироваться строже

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий перечень контролируемых операций с денежными средствами. В том числе закон усиливает проверки любых действий с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас банки уже ведут такой контроль. Они информируют Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных на указанную сумму и выше. Но это касается только случаев, когда операции не совпадают с видом деятельности компании.

Новый закон вводит контроль операций независимо от характера деятельности фирмы. Теперь информация будет раскрываться обо всех действиях с наличными деньгами на эту сумму.

Кроме того, будут контролироваться почтовые переводы, сумма которых превышает 100 тысяч рублей. Это же касается и возврата неиспользованного остатка аванса за услуги связи.

Операции по сделкам с недвижимым имуществом теперь подлежат обязательному контролю, если сумма одной равна или превышает 3 млн рублей. Расчеты могут проводиться как наличными, так и безналичными средствами.

Также с 1 марта 2022 года закон вводит более строгий контроль за преступной деятельностью. Если у компании появляется подозрение, что контрагент занят в чем-то подобном, нужно оповестить об этом Росфинмониторинг. Необходимо будет предоставить сведения о действиях клиента и информацию о бенефициаре.

В то же время из-под контроля выводятся:

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства,

перевод денег за границу на счет анонимного владельца,

поступление средств со счета анонимного владельца,

денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента,

получение имущества по договору лизинга.

Авторами законопроекта является группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ вступит в силу через 180 дней после опубликования.

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