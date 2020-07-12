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Операции с наличными от 600 тысяч рублей будут контролироваться строже

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий перечень контролируемых операций с денежными средствами. В том числе закон усиливает проверки любых действий с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Операции с наличными от 600 тысяч рублей будут контролироваться строже

Сейчас банки уже ведут такой контроль. Они информируют Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных на указанную сумму и выше. Но это касается только случаев, когда операции не совпадают с видом деятельности компании.

Новый закон вводит контроль операций независимо от характера деятельности фирмы. Теперь информация будет раскрываться обо всех действиях с наличными деньгами на эту сумму.

Кроме того, будут контролироваться почтовые переводы, сумма которых превышает 100 тысяч рублей. Это же касается и возврата неиспользованного остатка аванса за услуги связи.

Операции по сделкам с недвижимым имуществом теперь подлежат обязательному контролю, если сумма одной равна или превышает 3 млн рублей. Расчеты могут проводиться как наличными, так и безналичными средствами.

Также с 1 марта 2022 года закон вводит более строгий контроль за преступной деятельностью. Если у компании появляется подозрение, что контрагент занят в чем-то подобном, нужно оповестить об этом Росфинмониторинг. Необходимо будет предоставить сведения о действиях клиента и информацию о бенефициаре.

В то же время из-под контроля выводятся:

  • обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства,
  • перевод денег за границу на счет анонимного владельца,
  • поступление средств со счета анонимного владельца,
  • денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента,
  • получение имущества по договору лизинга.

Авторами законопроекта является группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Фото: Andrii Yalanskyi / Shutterstock

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