Российские туристы будут получать двойной кешбэк за поездки на Дальний Восток

Кешбэк за путешествия на Дальний Восток увеличат в два раза. Правительство РФ получило от президента соответствующее поручение. На данный момент туристы могут рассчитывать на возвращение 20% стоимости поездки, но не более чем 20 тысяч рублей.
Слова Владимира Путина о поручении увеличить кешбэк за путешествия в регионы Дальнего Востока приводит «Интерфакс».
«Кстати говоря, я попросил правительство увеличить в два раза кешбэк для тех, кто в Дальневосточный регион приехал», – сказал президент.
Путин добавил, что государство будет развивать внутренний туризм, в том числе на Дальний Восток, и будет создавать условия, чтобы сделать путешествия туда дешевле.
Путин поручил увеличить кешбэк вдвое. На данный момент он составляет 20% от стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей.
Ростуризм запустил программу туристического кешбэка в 2020 году, когда отрасль столкнулась с кризисом из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам 2021 года программой воспользовались 1,7 млн российских туристов, которым в виде кешбэка вернулось 6,7 млрд рублей.
В 2022 году программой уже воспользовались 1,5 млн человек. По актуальной информации, окно для покупки туров с кешбэком закроется 15 апреля.
Фото на обложке: Bborriss.67 /
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