Туристы получат кешбэк за покупку туров по России

По новой программе стимулирования Ростуризма путешественники смогут получить кешбэк за туры по определенным регионам России в 2020 году. Тур должен включать проживание в классифицированных гостиницах не менее пяти ночей и стоимостью за весь срок не менее 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Участие в маркетинговой акции предлагается туроператорам. Ее суть состоит в возврате части денежных средств на карту туриста при покупке тура по определенным Ростуризмом регионам страны. По данным АТОР, акция может быть запущена уже в августе.

Тур должен включать передвижение любым видом транспорта. Под условия акции попадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле.

Путевка должна быть приобретена туристом на сайте туроператора и оплачена им онлайн. Банковская карта, которой производится оплата, должна быть привязана к платежной системе «Мир». Другие способы оплаты тура не предусмотрены.

Сумма кешбэка зависит от стоимости путевки:

при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту туриста вернется 5 тысяч рублей;

для турпакета в ценовом диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей кешбэк составит 10 тысяч рублей;

для путевки стоимостью выше 75 тысяч рублей сумма возврата 15 тысяч рублей.

Оговаривается, что 15 тысяч рублей — это максимально возможный кешбэк на карту одного покупателя. То есть за приобретение двух туров стоимостью 50 тысяч рублей каждый на карту вернется только 15 тысяч рублей. Время поступления кешбэка пока не оговаривается. Указано лишь, что это будет «оперативный» возврат.

Чтобы принять участие в акции, необходимо также выполнить требование по сроку поездки. Он должен попасть в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года.

Ростуризм определил 44 региона, полноценно участвующих в программе: Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, а также Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карелия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Югра, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края.

Также дана вторая группа из 11 регионов. Кешбэк будет предоставляться за поездки туда вне высокого летнего сезона — даты туров с 1 октября до 20 декабря. Сюда, согласно перечню Ростуризма, войдут: Алтайский Край и республика Алтай, Калининградская, Ленинградская, Московская области, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, а также Москва и Санкт-Петербург. Два последних города вошли в список с условием: максимально 2 ночи в столичном городе и не менее 3 — в ином субъекте РФ.

Отмечается, что на выплату кешбэка туристам предусмотрена субсидия из федерального бюджета. Проект распоряжения о выделении средств для стимулирования внутренних турпоездок был принят правительством 16 июля.

«Принятие проекта распоряжения позволит реализовать выработанные меры поддержки развития туризма, обеспечить доступность внутренних туристских направлений и снизить стоимость пакетных туров по России», — сообщается на сайте правительства.

Также Ростуризм и оператор платежной системы «Мир» вложит средства в рекламную кампанию акции.

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