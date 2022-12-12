Российские ученые разработали вакцину от аллергии на кошек

Ученые Сеченовского университета и Венского медицинского университета разработали вакцину от аллергии на кошек. Она прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям.
В 2023-2024 году специалисты намерены приступить к токсикологическим и клиническим испытаниям. Следующий этап — регистрация вакцины.
По словам представителей Сеченовского университета, аллергией на кошек страдают как минимум 30% взрослого населения в мире. Этот вид относят к жизнеугрожающим заболеваниям, отметили в вузе.
Фото на обложке: Unsplash
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