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Российские ученые разработали вакцину от аллергии на кошек

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ученые Сеченовского университета и Венского медицинского университета разработали вакцину от аллергии на кошек. Она прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям.

Российские ученые разработали вакцину от аллергии на кошек
Препарат не имеет аналогов в мире. Он безопасен и эффективен против всех кошачьих аллергенов, заявили РИА Новости в пресс-службе российского вуза. 

В 2023-2024 году специалисты намерены приступить к токсикологическим и клиническим испытаниям. Следующий этап — регистрация вакцины.

По словам представителей Сеченовского университета, аллергией на кошек страдают как минимум 30% взрослого населения в мире. Этот вид относят к жизнеугрожающим заболеваниям, отметили в вузе.

Фото на обложке: Unsplash

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