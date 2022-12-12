Российские ученые разработали вакцину от аллергии на кошек

Препарат не имеет аналогов в мире. Он безопасен и эффективен против всех кошачьих аллергенов, заявили РИА Новости в пресс-службе российского вуза.

В 2023-2024 году специалисты намерены приступить к токсикологическим и клиническим испытаниям. Следующий этап — регистрация вакцины.

По словам представителей Сеченовского университета, аллергией на кошек страдают как минимум 30% взрослого населения в мире. Этот вид относят к жизнеугрожающим заболеваниям, отметили в вузе.

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