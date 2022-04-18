Рейтинг Рунета опубликовал каталог проверенных digital-подрядчиков

Рейтинги предназначены для того, чтобы облегчить бизнесу поиск наиболее подходящих под их digital-задачи подрядчиков. В этом году также появилась новая возможность формировать подрейтинги из агентств, работающих с компаниями малого, среднего или крупного бизнеса.

«Мы не перестаем работать над тем, чтобы наши рейтинги становились еще более удобным инструментом для компаний, находящихся в поиске подрядчиков. В прошлом году мы кардинально изменили методологию их построения, а в этом — продолжили ее дорабатывать. Теперь мы обладаем более мощными данными о том, как устроен рынок digital-услуг. Скорее всего, чуть позже мы сможем опубликовать отдельную статистику о том, как он изменился в последние месяцы», — Анатолий Денисов, главный редактор проекта.

При построении рейтингов в качестве метрик используются бизнес-показатели агентств, основными из которых являются размер выручки, количество заказчиков, а также средний срок работы с ними. В некоторых рейтингах также учитываются Яндекс ИКС проектов и количество наград в отраслевых конкурсах сайтов и мобильных приложений. Чем выше эти показатели, тем выше агентства располагаются в рейтингах.

Чтобы принять участие в рейтинге, агентства, имеющие статус юрлиц или ИП, предоставили Рейтингу Рунета необходимые данные о себе и своих проектах, после чего прошли ежегодную выборочную проверку документами. Следующее обновление рейтингов намечено на весну 2023 года.

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