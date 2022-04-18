Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Рейтинг Рунета опубликовал каталог проверенных digital-подрядчиков

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

14 апреля Рейтинг Рунета опубликовал 20 рейтингов агентств, оказывающих услуги по веб- и мобильной разработке, интеграции CRM, поисковому продвижению, интернет-маркетингу и интернет-рекламе, брендингу, PR и SMM.

Рейтинг Рунета опубликовал каталог проверенных digital-подрядчиков
Как IT-бизнесу существовать в новой реальности? Узнай о настоящем и будущем IT-индустрии и OS-решений на Russia Open Source IT Summit 29-30 апреля. Подробнее по ссылке

Рейтинги предназначены для того, чтобы облегчить бизнесу поиск наиболее подходящих под их digital-задачи подрядчиков. В этом году также появилась новая возможность формировать подрейтинги из агентств, работающих с компаниями малого, среднего или крупного бизнеса.

«Мы не перестаем работать над тем, чтобы наши рейтинги становились еще более удобным инструментом для компаний, находящихся в поиске подрядчиков. В прошлом году мы кардинально изменили методологию их построения, а в этом — продолжили ее дорабатывать. Теперь мы обладаем более мощными данными о том, как устроен рынок digital-услуг. Скорее всего, чуть позже мы сможем опубликовать отдельную статистику о том, как он изменился в последние месяцы», — Анатолий Денисов, главный редактор проекта.

При построении рейтингов в качестве метрик используются бизнес-показатели агентств, основными из которых являются размер выручки, количество заказчиков, а также средний срок работы с ними. В некоторых рейтингах также учитываются Яндекс ИКС проектов и количество наград в отраслевых конкурсах сайтов и мобильных приложений. Чем выше эти показатели, тем выше агентства располагаются в рейтингах.

Чтобы принять участие в рейтинге, агентства, имеющие статус юрлиц или ИП, предоставили Рейтингу Рунета необходимые данные о себе и своих проектах, после чего прошли ежегодную выборочную проверку документами. Следующее обновление рейтингов намечено на весну 2023 года.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Идет прием заявок в программу «Технопарка высоких технологий»
  2. 2 На Молодежном конгрессе по цепям поставок обсудят острые вопросы логистики
  3. 3 «СберМегаМаркет» проведет серию онлайн-встреч для продавцов с экспертами компании
  4. 4 На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ пройдет школа программирования GoTo
  5. 5 Universal University приглашает на дни открытых дверей в апреле
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

18 апреля 2022

Программа GoGlobal «Акселератора ФРИИ»

18 апреля 2022

FerroniTech

18 апреля 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Интернационализация»

Все ВОЗМОЖНОСТИ