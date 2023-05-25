Британский Caterham представил концепт электрокара на базе Seven

Британский производитель спортивных автомобилей Caterham представил электрический концепт-кар на базе легендарного родстера Seven. Он не для серийного выпуска.
Автомобиль оснащен двигателем мощностью 240 л.с. при 9000 об/мин. Его максимальная скорость составляет примерно 209 км/ч, а разгон до первой сотни занимает менее четырех секунд.
Емкость батареи ― 40 кВтч. Электрический спорткар заточен под езду на треке, поэтому сценарий использования автомобиля на полной мощности в таком режиме рассчитан на 20-минутный заезд, после которого Caterham нужно подзарядить, что займет около 15 минут.
- Financial Times пишет, что срыв перехода на электрокары к 2035 году может серьезно повлиять на планы ЕС по достижению нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году. Польша сообщила, что проголосует против инициативы, а Болгария заявила, что воздержится от голосования.
Фото на обложке: Caterham
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 2 Визы для релокации в США и Великобританию. Как получить?
- 3 Рынок недвижимости в Великобритании: о чем стоит знать перед покупкой
- 4 Перевозим бизнес в Великобританию: 4 основных типа виз и их особенности
- 5 Рынок self-employed в России и на Западе: в чем отличия?
ВОЗМОЖНОСТИ
25 мая 2023
26 мая 2023
27 мая 2023