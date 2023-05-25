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Британский Caterham представил концепт электрокара на базе Seven

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Британский производитель спортивных автомобилей Caterham представил электрический концепт-кар на базе легендарного родстера Seven. Он не для серийного выпуска.

Британский Caterham представил концепт электрокара на базе Seven

Автомобиль оснащен двигателем мощностью 240 л.с. при 9000 об/мин. Его максимальная скорость составляет примерно 209 км/ч, а разгон до первой сотни занимает менее четырех секунд.

Емкость батареи ― 40 кВтч. Электрический спорткар заточен под езду на треке, поэтому сценарий использования автомобиля на полной мощности в таком режиме рассчитан на 20-минутный заезд, после которого Caterham нужно подзарядить, что займет около 15 минут.

  • Financial Times пишет, что срыв перехода на электрокары к 2035 году может серьезно повлиять на планы ЕС по достижению нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году. Польша сообщила, что проголосует против инициативы, а Болгария заявила, что воздержится от голосования.

Фото на обложке: Caterham

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