Литовский фонд с российскими корнями Cats.vc вложился в финтех-сервис Haslle

Литовский фонд с российскими корнями Cats.vc инвестировал в финтех-сервис для осуществления корпоративных платежей Haslle . Также в раунде принял участие немецкий акселератор Axel Springer Porsche (APX). Общая сумма инвестиций в раунде составила €172 тысячи. Об этом Rusbase рассказал один из основателей Cats.vc Максим Чеботарев.

Привлеченный средства будут направлены на доработку продукта, маркетинг и расширение отдела продаж для работы в Германии.

Haslle — это литовский финтех-стартап, работающий на основе ежемесячной подписки. Компания предлагает решение для проведения корпоративных платежей. Сервис включает автоматизированные инструменты для выпуска корпоративных карт и контроля за бизнес расходами. Также с его помощью предприниматели могут оптимизировать рабочие процессы и прогнозировать финансовые риски.

Ранее в стартап инвестировал топ фонд-акселератор из Литвы Startup Wise Guys. Всего за время своего существования компания привлекла €225 тысяч.

Отмечается, что инвестиции Cats.vc в Haslle — это первая закрытая сделка фонда. Фонд был создан в 2020 году Максимом Чеботаревым, Яковом Копом и Никитой Булгаковым. Проработка сделок началась во время пандемии.

Cats.vc — это deal-by-deal фонд для бизнес-ангелов из России, Восточной и Центральной Европы. Он работает с европейскими технологическими стартапами из сфер:

SaaS,

B2B,

Fintech,

Digital Health.

«Мы формируем кросс-бордер экспертизу — активно выстраиваем отношения и работаем с фондами и акселераторами в разных странах. Например, с SWG, APX, Black Pearl, Trind, TMT, Cavalry, Superangel», — отмечает Максим Чеботарев.

В отборе потенциальных сделок для инвестиций также участвуют 3 партнера фонда: Сергей Лимонов, Денис Шапкарин и Сергей Мосунов. По собственным данным, фонд работает более чем с 50 инвесторами из СНГ, Израиля и Европы.

Фото: Creative Lab / Shutterstock