Российская Caviar представила золотой электровелосипед за $44 тыс.

Российский дизайнерский бренд Caviar представил электровелосипед Herzog. Часть его деталей изготовлена из 18-каратного золота. Об этом говорится на сайте компании.

Дизайн байка разработан на базе горного электровелосипеда Porsche eBike Cross 3rd Gen. Он оснащен двигателем Shimano и способен развивать скорость до 25 км/ч.

Caviar

В компании называют Herzog одним из своих самых сложных проектов. На создание только одной модели требуется до четырех месяцев тонкой ювелирной работы.

Caviar

Работу над проектом планируется завершить к концу лета, а в продажу электровелосипед поступит в начале 2025 года. Предзаказ на него можно оформить уже сейчас, покупатели байка получат в подарок смартфон iPhone 16 в дизайне от Caviar, отмечается в сообщении компании.

Фото на обложке: Caviar