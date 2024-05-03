Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российская Caviar представила золотой электровелосипед за $44 тыс.

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский дизайнерский бренд Caviar представил электровелосипед Herzog. Часть его деталей изготовлена из 18-каратного золота. Об этом говорится на сайте компании.

Российская Caviar представила золотой электровелосипед за $44 тыс.

Дизайн байка разработан на базе горного электровелосипеда Porsche eBike Cross 3rd Gen. Он оснащен двигателем Shimano и способен развивать скорость до 25 км/ч.

Caviar

В компании называют Herzog одним из своих самых сложных проектов. На создание только одной модели требуется до четырех месяцев тонкой ювелирной работы.

Caviar

Работу над проектом планируется завершить к концу лета, а в продажу электровелосипед поступит в начале 2025 года. Предзаказ на него можно оформить уже сейчас, покупатели байка получат в подарок смартфон iPhone 16 в дизайне от Caviar, отмечается в сообщении компании.

Фото на обложке: Caviar

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Tesla сократила почти всю команду сети зарядок Supercharger
  2. 2 Китайские автомобили. Как будет работать параллельный импорт после 1 апреля 2024 года?
  3. 3 Лучшие электромобили, которые можно купить в России
  4. 4 Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
  5. 5 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта

ВОЗМОЖНОСТИ

05 мая 2024

Конкурс для самозанятых Москвы «Ты можешь!»

09 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Челябинск

10 мая 2024

eXit 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ