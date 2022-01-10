Банк России составил портрет среднестатистического частного инвестора

Среди частных инвесторов большую часть составляют россияне в возрасте от 20 до 40 лет, их средний портфель не превышает 100 тыс. рублей, свидетельствуют данные Центрального банка (ЦБ). При этом только половина из них имеет положительный доход.

ЦБ составил портрет среднестатистического клиента российских брокеров. Так, выяснилось, что доля мужчин в возрасте от 20 до 40 лет на фондовом рынке составляет 64%, женщин — 55%. Доля иностранных активов в портфелях у мужчин в среднем составляет 40%, у женщин — 36%. При этом и у мужчин и у женщин в среднем 6 инструментов в портфеле.

Положительный доход, по данным ЦБ, имеют примерно половина всех частных инвесторов (мужчины 50,7%, женщины 51,5%).

С возрастом уменьшается количество клиентов, при этом увеличивается объем их активов, говорится в отчете ЦБ. Порядка 80% совокупных активов мужчин приходится на 31% мужчин в возрасте от 40 лет. Около 79% совокупных активов женщин приходится на 42% женщин в возрасте от 40 лет.

Активы распределены крайне неравномерно, отмечает Банк России. Так, на 1% крупнейших клиентов приходится 76% всех активов. А на 88% клиентов (с учетом пустых счетов) приходится лишь 1% совокупных активов. При этом портфель от 100 млн рублей имеют лишь 0,05% клиентов брокеров. Их доля от совокупных активов составляет 36,4%.

Всего на 30 июня 2021 года на брокерском обслуживании находилось 14,8 млн физлиц (+147% по сравнению с 30 июня 2020 года), совокупный объем портфеля которых составил 7,19 трлн рублей (+61%). От общего количества клинтов на брокерском обслуживании 61% — мужчины, на них приходится 74% активов.

В исследовании ЦБ приняли участие 29 крупнейших брокеров, которые охватывали практически всю клиентскую массу физических лиц: 14,7 млн физлиц с совокупным объемом брокерского портфеля в 6,2 трлн рублей. Данные актуальны на 30 июня 2021 года.

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