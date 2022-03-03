Правительство позволит ЦБ запрещать банкам сделки и операции на срок до полугода

Правительство намерено предоставить Центральному банку (ЦБ) право приостанавливать на срок до полугода проведение сделок и операций кредитных организаций для поддержания финансовой стабильности.

Такое право ЦБ может получить до 31 декабря 2022 года. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Таким правом ЦБ предлагается наделить в целях поддержания финансовой стабильности. Решение об остановке будут принимать комитет банковского надзора или комитет финансового надзора ЦБ.

По действующим правилам сделки банков по приобретению долей в других кредитных организациях требуют получения разрешение от ЦБ только при покупке доли свыше 10%.

Также законопроект наделяет ЦБ правом:

продлевать для банков сроки раскрытия финансовой отчетности, отчетов эмитента, а также списков аффилированных лиц;

устанавливать иные требования к обязательным нормативам, показателям капитала, отличные от тех, что приняты нормативными актами.

Поправки подготовлены «в целях защиты национальных интересов» России в связи с недружественными действиями других стран и международных организаций, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

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