Правительство позволит ЦБ запрещать банкам сделки и операции на срок до полугода

Правительство намерено предоставить Центральному банку (ЦБ) право приостанавливать на срок до полугода проведение сделок и операций кредитных организаций для поддержания финансовой стабильности.
Такое право ЦБ может получить до 31 декабря 2022 года. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.
Таким правом ЦБ предлагается наделить в целях поддержания финансовой стабильности. Решение об остановке будут принимать комитет банковского надзора или комитет финансового надзора ЦБ.
По действующим правилам сделки банков по приобретению долей в других кредитных организациях требуют получения разрешение от ЦБ только при покупке доли свыше 10%.
Также законопроект наделяет ЦБ правом:
- продлевать для банков сроки раскрытия финансовой отчетности, отчетов эмитента, а также списков аффилированных лиц;
- устанавливать иные требования к обязательным нормативам, показателям капитала, отличные от тех, что приняты нормативными актами.
Поправки подготовлены «в целях защиты национальных интересов» России в связи с недружественными действиями других стран и международных организаций, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.
Фото на обложке: Mistervlad /
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