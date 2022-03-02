ЦБ запретил переводить деньги за рубеж нерезидентам из стран, объявивших о санкциях

Центральный банк (ЦБ) запретил нерезидентам из стран, которые ввели санкции против России, переводить деньги из РФ за границу. Нерезиденты из всех остальных стран смогут переводить не более $5 тыс. в месяц.

Соответствующее распоряжение ЦБ разослал банка 1 марта 2022 года, сообщил РБК. Запрет действует до 31 марта 2022 года. Он распространяется на физических и юридических лиц из 43 стран, среди которых Великобритания, Германия, США и др. Гражданам и организациям из этих стран запрещено отправлять деньги с банковских счетов в РФ на зарубежные счета.

Также ограничены переводы нерезидентов из других стран. Теперь они не смогут переводить за рубеж больше $5 тыс. в месяц.

Эта мера призвана предотвратить вывод средств с российского финансового рынка и поддержать финансовую стабильность, пояснили в ЦБ. «Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ», — отметил регулятор.

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