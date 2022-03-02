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ЦБ запретил переводить деньги за рубеж нерезидентам из стран, объявивших о санкциях

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Центральный банк (ЦБ) запретил нерезидентам из стран, которые ввели санкции против России, переводить деньги из РФ за границу. Нерезиденты из всех остальных стран смогут переводить не более $5 тыс. в месяц.

ЦБ запретил переводить деньги за рубеж нерезидентам из стран, объявивших о санкциях

Соответствующее распоряжение ЦБ разослал банка 1 марта 2022 года, сообщил РБК. Запрет действует до 31 марта 2022 года. Он распространяется на физических и юридических лиц из 43 стран, среди которых  Великобритания, Германия, США и др. Гражданам и организациям из этих стран запрещено отправлять деньги с банковских счетов в РФ на зарубежные счета.

Также ограничены переводы нерезидентов из других стран. Теперь они не смогут переводить за рубеж больше $5 тыс. в месяц.

Эта мера призвана предотвратить вывод средств с российского финансового рынка и поддержать финансовую стабильность, пояснили в ЦБ. «Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ», — отметил регулятор.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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