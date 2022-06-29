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В Банке России допустили легализацию майнинга криптовалют, но с условиями

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Банке России условно согласились на легализацию майнинга криптовалют. Условие в том, что выручка от майнинга должна реализовываться за рубежом, чтобы не создавать мотивацию для использования денег внутри страны.

В Банке России допустили легализацию майнинга криптовалют, но с условиями

Условно разрешить майнинг криптовалют представил возможным директор департамента финансовых технологий Центрального банка РФ Кирилл Пронин.

По его словам, майнинг можно легализовать с условием, что выручка от деятельности майнеров будет реализовываться не в России. При этом реализовываться она должна за фиаты (традиционную валюту). Это нужно для того, чтобы не возникало мотивации использоваться заработанные на майнинге деньги внутри страны.

В условиях ограничений на пользование различными сервисами, которые вводятся в отношении России в качестве санкций, Пронин предложил хранить заработанную на майнинге криптовалюту на кошельках в публичных блокчейнах, которые «заблокировать вряд-ли кто сможет», и реализовывать ее с этих кошельков.

Дискуссия относительно законодательного будущего рынка криптовалют в России длится несколько месяцев. Банк России неоднократно выступал за полный запрет любых операций с криптовалютами, Минфин в свою очередь предложил государственное регулирование этого рынка.

Фото на обложке: Gaston Cerliani / Shutterstock

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