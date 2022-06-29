В Банке России допустили легализацию майнинга криптовалют, но с условиями

В Банке России условно согласились на легализацию майнинга криптовалют. Условие в том, что выручка от майнинга должна реализовываться за рубежом, чтобы не создавать мотивацию для использования денег внутри страны.

Условно разрешить майнинг криптовалют представил возможным директор департамента финансовых технологий Центрального банка РФ Кирилл Пронин.

По его словам, майнинг можно легализовать с условием, что выручка от деятельности майнеров будет реализовываться не в России. При этом реализовываться она должна за фиаты (традиционную валюту). Это нужно для того, чтобы не возникало мотивации использоваться заработанные на майнинге деньги внутри страны.

В условиях ограничений на пользование различными сервисами, которые вводятся в отношении России в качестве санкций, Пронин предложил хранить заработанную на майнинге криптовалюту на кошельках в публичных блокчейнах, которые «заблокировать вряд-ли кто сможет», и реализовывать ее с этих кошельков.

Дискуссия относительно законодательного будущего рынка криптовалют в России длится несколько месяцев. Банк России неоднократно выступал за полный запрет любых операций с криптовалютами, Минфин в свою очередь предложил государственное регулирование этого рынка.

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