ЦБ предложил расширить инвестиционные возможности ПИФов

Центральный банк (ЦБ) предложил увеличить с 42 до 79 перечень индексов, при следовании которым лимит на инвестиции паевого инвестиционного фонда (ПИФ) в активы одного лица увеличивается с 13 до 20%. Ожидается, что это расширит инвестиционные возможности ПИФ и будет способствовать появлению на рынке новых продуктов.
Банк России предложил расширить и перечень активов, доступных для инвестиций. Имущество открытых ПИФ можно будет вкладывать в расчетные производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от изменения стоимости биржевых товаров.
Предлагается также снизить минимальную долю ликвидных активов в открытых ПИФ с 5 до 3%. Это позволит управляющим компаниям открытых ПИФ, у которых наблюдается небольшой отток клиентов, перенаправить высвобожденные ресурсы на инвестиционные цели.
Активы закрытых ПИФ для неквалифицированных инвесторов разрешается инвестировать в нежилые здания и помещения сразу после введения их в эксплуатацию при условии, что они сданы в аренду по среднесрочным договорам на рыночных условиях. Документ также снижает сумму входа в закрытые ПИФ для неквалифицированных инвесторов с 300 до 100 тыс. рублей.
При этом устанавливается запрет на инвестирование средств ПИФ, в том числе предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, в цифровые валюты и финансовые инструменты, стоимость которых зависит от курсов цифровых валют. Ранее регулятор рекомендовал не инвестировать в такие активы.
ЦБ рассчитывает, что инициатива позволит повысить инвестиционный потенциал ПИФ и усилить защиту прав инвесторов.
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