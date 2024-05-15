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ЦБ обсуждает введение лимита на минимальную долю находящихся в свободном обращении акций компаний

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ обсуждает введение лимита на минимальную долю находящихся в свободном обращении акций публичных компаний. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, эта доля у многих компаний незначительная, что при определенных обстоятельствах позволяет им «легко двигать рынок».

ЦБ обсуждает введение лимита на минимальную долю находящихся в свободном обращении акций компаний

Банк России допустил введение минимального порога на долю находящихся в свободном обращении (free-float) акций публичных компаний. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Лимит может быть введен при допуске акций компании к организованным торгам. По словам Набиуллиной, ЦБ видит незначительный free-float даже у тех компаний, которые только выходят на рынок.

При незначительной рыночной капитализации и низком уровне свободных акций в обращении компания получает возможность «легко двигать рынок», отметила глава ЦБ.

В августе 2023 года мосбиржа снизила с 10% до 1% минимальный порог free-float для акций второго уровня листинга.

Фото на обложке: Alexander Manzyuk / Shutterstock

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