Суд отклонил коллективный иск инвесторов к ЦБ о приостановке торгов на Мосбирже в феврале 2022 года

Суд отклонил коллективный иск инвесторов к Банку России о приостановке торгов на Мосбирже 24 февраля 2022 года. Инвесторы просили признать решение ЦБ незаконным, поскольку из-за остановки торгов при обвале рынка они потерпели убытки, которые оценили в 140 млн рублей.

Арбитражный суд отказал в признании незаконными действия и решения ЦБ о приостановке торгов на Мосбирже 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в карточке дела.

В апреле 2023 года инвесторы подали коллективный иск к Банку России с требованием признать действия регулятора о приостановке торгов незаконными. В иске сообщалось, что при обвале фондового рынка и остановке торгов на Мосбирже они понесли убытки, которые были оценены в 140 млн рублей.

24 февраля 2022 года произошел крупнейший в истории обвал российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи падал более чем на 45%, индекс РТС – на 50%. Из-за роста волатильности ЦБ предписал приостановить торги, которые не проводились около трех часов.

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