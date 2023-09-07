ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до марта 2024 года

ЦБ еще на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. С открытых валютных счетов нельзя снимать более $10 тыс. или их эквивалент в евро. Лимиты ввели в марте 2022 года и продлевают их действие второй раз.

Банк России до 9 марта 2024 года продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Согласно распоряжению ЦБ, с открытых до 9 марта 2022 года валютных счетов запрещено снимать более $10 тыс. или их эквивалент в евро в случае, если держатели этих счетов не реализовали эту возможность ранее.

«Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов», – отметили в Банке России.

Средства сверх лимита можно получить в российских рублях.

«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года», – пояснили в ЦБ.

ЦБ ввел ограничения на снятие наличной валюты 9 марта 2022 года. С тех пор регулятор продлевает действие лимитов.

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