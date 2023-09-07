Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до марта 2024 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ еще на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. С открытых валютных счетов нельзя снимать более $10 тыс. или их эквивалент в евро. Лимиты ввели в марте 2022 года и продлевают их действие второй раз.

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до марта 2024 года

Банк России до 9 марта 2024 года продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Согласно распоряжению ЦБ, с открытых до 9 марта 2022 года валютных счетов запрещено снимать более $10 тыс. или их эквивалент в евро в случае, если держатели этих счетов не реализовали эту возможность ранее.

«Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов», – отметили в Банке России. 

Средства сверх лимита можно получить в российских рублях.

«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года», – пояснили в ЦБ. 

ЦБ ввел ограничения на снятие наличной валюты 9 марта 2022 года. С тех пор регулятор продлевает действие лимитов.

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 British American Tobacco объявила о продаже российского бизнеса
  2. 2 Рекордная прибыль банков, маркировка фастфуда и сладостей: главное 7 сентября
  3. 3 Криптобиржу Binance покинули два российских топ-менеджера
  4. 4 Суд Евросоюза впервые постановил снять санкции с российского предпринимателя
  5. 5 Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов о снятии санкций

ВОЗМОЖНОСТИ

08 сентября 2023

WOW PRO 2023

09 сентября 2023

Codemasters Code Cup

10 сентября 2023

MGIMO Ventures Tashkent

Все ВОЗМОЖНОСТИ