ЦБ планирует ввести надзорный рейтинг банков. Он будет учитывать финансовые показатели и качество управления. От места в рейтинге будет зависеть, например, размер взносов в фонд страхования вкладов.

Эльвира Набиуллина сообщила о планах ЦБ ввести надзорный рейтинг банков. Слова главы Банка России приводит пресс-служба регулятора.

Надзорный рейтинг будет учитывать финансовые показатели организаций и качество управления ими.

«Предполагаем, что на эту качественную оценку должен влиять фактор недобросовестного поведения, мисселинга, а также вовлеченности в сомнительные операции», – рассказала Набиуллина.

От места в рейтинге будет зависеть, например, размер взносов в фонд страхования вкладов.

Задачей ЦБ при создании рейтинга является в том числе наделение банков материальной ответственностью за повышенный риск для кредиторов и вкладчиков, отметили в пресс-службе Банка России.

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