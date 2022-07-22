ЦБ будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты — Набиуллина

Банк России будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ограничения действуют до сентября – к тому времени ситуация с поступлением валюты в Россию не изменится к лучшему, предположила глава ЦБ.

В сентябре Банк России продлит ограничения на выдачу наличной валюты физическим лицам, которое было введено после начала спецоперации на Украине. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, которая транслируется на YouTube-канале Банка России.

Ограничения на выдачу валюты действуют до 9 сентября. По словам Набиуллиной, «нет оснований ожидать», что ситуация с поступлением валюты изменится в лучшую сторону. Глава регулятора напомнила, что «недружественные» страны до сих пор держат в силе запрет на ввоз в Россию наличной валюты.

Набиуллина предположила, что доллар США в любом, даже в «самом апокалиптическом» сценарии сохранит обращение в России. По словам главы Банка России, россияне держат на руках около $85 млрд в валюте.

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