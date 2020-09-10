ЦБ указал на снижение цены нефти до $25 при рисковом сценарии развития экономики

Центробанк предложил четыре сценария экономического развития России на 2021-2023 годы. В рисковом варианте учтены вторая волна пандемии, усиление торговых и геополитических противоречий, что приведет к снижению стоимости нефти до $25 за баррель. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

Базовый сценарий

Базовый вариант развития будет реализован при постепенном улучшении эпидемиологической обстановки. Цены на нефть в этом случае плавно восстановятся до $50 за баррель. Экономические настроения в обществе будут улучшаться. ЦБ ожидает, что

инфляция в 2021 году составит 3,3-4%, в 2022-2023 годах — 4%;

рост ВВП в 2021 году будет находиться в рамках 3,5-4,5%, в 2022-2023 годах — 2-3,5%.

Дезинфляционный сценарий

Он возможен, если ограничения, связанные с пандемией, будут сохраняться долгое время. Из-за них цены на нефть в 2021 году будут держаться на уровне $35 за баррель. Затем, по оценке ЦБ, они постепенно восстановятся до $50 после 2023 года. Пандемия приведет к слабой экономической активности населения и консерватизму в их потребительских предпочтениях.

Отмечается, что потребители и инвесторы будут склонны к сбережениям. В таком случае ЦБ прогнозирует, что

инфляция в 2021 году составит 3,5-4,2%, в 2022-2023 годах — 2,3-3,5%;

рост ВВП в 2021 году будет находиться в рамках 1,5-2,5%, в 2022 году — 2-3%, в 2023 году — 1,5-2,5%.

Проинфляционнный сценарий

Данный сценарий предполагает ослабление эпидемиологических рисков и одновременное снижение цен на нефть до $35 за баррель в 2021 году. Затем стоимость нефти постепенно вырастет до $42. Восстановление потребительской и инвестиционной активности будет медленнее, чем в базовом сценарии. Ожидается, что

инфляция в 2021году составит 4,2-4,9%, в 2022-2023 годах — 4-4,5%;

рост ВВП в 2021 году будет находиться в рамках 3-4%, в 2022-2023 годах — 1-2,5%.

Рисковый сценарий

Данный вариант развития возможен при затяжной пандемии и длительном сохранении ограничений. Это приведет к снижению цены на нефть до $25 за баррель. Затем, по прогнозу ЦБ, показатель медленно восстановиться до $35. В экономике будут наблюдаться подавленные потребительские и инвестиционные настроения.

Также в данной ситуации ЦБ предполагает появление иных шоков в мировой экономике. Например, усиление торговых противоречий и геополитической напряженности, рост долга отдельных стран и отраслей.