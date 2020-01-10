ЦБ отнял лицензию у банка Натальи Касперской «Неклис»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию у московского «Неклис-банка», говорится на сайте регулятора. Основной владелицей банка является Наталья Касперская, президент InfoWatch и соосновательница «Лаборатории Касперского». Ей принадлежит 64% в банке.

ЦБ принял решение об отзыве лицензии, потому что банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России».

В частности, по данным ЦБ, банк полностью утратил собственные средства, так как проводил операции по замещению активов. В результате у банка накопился портфель потенциально невозвратных кредитов физлиц на сумму более 1,3 млрд рублей. ЦБ отмечает, что операции по кредитованию физлиц имеют признаки вывода средств, поэтому информацию о них регулятор направил в правоохранительные органы.

Кроме банковской лицензии ЦБ отнял у «Неклис-банка» лицензию на ведение деятельности на рынке ценных бумаг, а также назначил в банке временную администрацию. Она будет управлять банком до признания его банкротом по решению суда.

«Неклис-банк» был основан в 1991 году. По величине активов в декабре 2019 года он занимал 251 место в банковской системе России, говорится в сообщении ЦБ. По данным на сайте банка, его основной владелец — кипрская компания Organat Financial limited, которой принадлжеит 64% в банке. Конечный владелец Organat — Наталья Касперская. Еще 4,57% «Неклис-банка» принадлежат ООО «Лорэнс-стар», остальные доли — физическим лицам.

В ЕГРЮЛ указано, что Organat вошла в капитал «Неклис-банка» в 2017 году. В интервью «Ведомостям» в феврале 2018 года Касперская говорила, что стала основной владелицей банка не по своей воле. Изначала она была клиенткой банка и держала там крупный депозит, но когда банк столкнулся с трудностями и появился риск потери денег, конвертировала депозит в долю. Касперская не раскрывала, сколько вложила в банк, но «Ведомости» ранее писали, что «Неклис-банк» получил от Organat 684 млн рублей.

Сегодня у себя в фейсбуке Касперская уточнила, что вошла в капитал банка необдуманно и по предложению менеджмента банка.

«Тогда я не понимала отличий банковской деятельности от обычного бизнеса, мне показалось, что проблемы банка – относительно небольшие, и их можно решить так, как в обычном бизнесе», — написала она.

Предпринимательница рассказала, что хотела использовать «Неклис-банк» как тестовую площадку для разработки новых финансовых технологий для средних и небольших банков. В результате в InfoWatch появилось финтехподразделение, которое создало InfoBank – систему интеллектуального анализа финансового состояния юрлиц по открытым источникам и закрытым базам. Сейчас InfoWatch тестирует систему.

«С моей точки зрения, мы удачно использовали не слишком благополучный банк в качестве удобной пилотной площадки для создания новых технологий и продуктов, по сути сварили кашу из топора», — отметила она.

Обновлено в 17:20 Мск:

Касперская также выйдет из совета директоров банка «Открытие». Об этом она сообщила RNS.

«У меня и со временем плохо, то есть и с личными причинами, и да, в частности, с проблемами с банком», — пояснила она, отвечая на вопрос, повлияло ли на ее решение ситуация с «Нэклис-банком».

Фото: Nickpo / Wikipedia