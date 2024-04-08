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Набиуллина призвала быстрее принять закон о международных расчетах в криптовалюте

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эльвира Набиуллина призвала быстрее принять закон о международных расчетах в крриптовалюте. Глава ЦБ напомнила, что регулятор согласен с использованием цифровых валют в таких расчетах и отметила необходимость введения экспериментального режима на первоначальном этапе их внедрения.

Набиуллина призвала быстрее принять закон о международных расчетах в криптовалюте

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила необходимость скорого принятия законопроекта об использовании криптовалют в международных расчетах. Об этом она сообщила на заседании комитетом Госдумы.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор согласен с использованием цифровых валют для внешнеэкономических расчетов, но первоначальный этап внедрения этой системе должен проходить в рамках экспериментально-правового режима.

Также глава ЦБ сообщила о планах регулятора расширить пилот по цифровому рублю, его масштабирование пройдет по итогам пилотирования не раньше 2025 года. 

Президент РФ подписал закон об использовании цифровых финансовых активов в международных расчетах в марте 2024 года. Документ определяет порядок проведения сделок с использованием таких активов.

Фото на обложке: Millenius / Shutterstock

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