ЦБ возобновил раскрытие форм отчетности банков. Регулятор приостановил публикацию финансовых сведений кредитных организаций в 2022 году после начала спецоперации на Украине из-за санкционных рисков.

Банк России возобновил публикацию финансовой отчетности банков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Для того, чтобы защитить банки и их контрагентов от возможного дополнительного санкционного давления, при публикации отчетности исключаются чувствительные сведения, в ряде форм будут раскрываться только отдельные показатели», – говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор планирует в июле начать публикацию квартальных финансовых отчетов банков и ежеквартальных форм отчетности банковских групп.

Возобновление публикации отчетов повысит прозрачность банковского сектора и отдельных банков, резюмировали в Банке России.

ЦБ приостановил публикацию финансовой отчетности банков в 2022 году после начала спецоперации на Украине из-за санкционных рисков.

Фото на обложке: E. O. / Shutterstock