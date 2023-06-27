ЦБ возобновил раскрытие форм отчетности банков. Регулятор приостановил публикацию финансовых сведений кредитных организаций в 2022 году после начала спецоперации на Украине из-за санкционных рисков.
Банк России возобновил публикацию финансовой отчетности банков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Для того, чтобы защитить банки и их контрагентов от возможного дополнительного санкционного давления, при публикации отчетности исключаются чувствительные сведения, в ряде форм будут раскрываться только отдельные показатели», – говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор планирует в июле начать публикацию квартальных финансовых отчетов банков и ежеквартальных форм отчетности банковских групп.
Возобновление публикации отчетов повысит прозрачность банковского сектора и отдельных банков, резюмировали в Банке России.
ЦБ приостановил публикацию финансовой отчетности банков в 2022 году после начала спецоперации на Украине из-за санкционных рисков.
Фото на обложке: E. O. /
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