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ЦБ призвал банки в кратчайшие сроки снять лимит на суточный объем переводов самому себе

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ призвал банки в кратчайшие сроки снять лимит на суточный объем переводов самому себе. Банки должны привести тарифы в соответствие требованиям закона, который вступил в силу 1 мая — разрешено переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами.

ЦБ призвал банки в кратчайшие сроки снять лимит на суточный объем переводов самому себе

Банк России призвал банки в «кратчайшие сроки» снять ограничение на суточный объем переводов самому себе между банковскими счетами. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

1 мая в России вступил в силу закон, позволяющий бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Однако некоторые банки ввели свои лимиты и не позволяют переводить в день более 2 млн рублей.

«Банк России рекомендует банкам в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона», — отметили в ЦБ. 

Сбербанк опубликовал на своем сайте условия переводов, отметив, что переводить в день между своими счетами до 30 млн рублей можно при условии использования биометрии. Введенные ограничения объяснили соображениями безопасности.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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