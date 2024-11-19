Набиуллина рассказала, когда ЦБ может начать снижать ключевую ставку

Снижение ключевой ставки в России может начаться в следующем году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме 19 ноября.

По мнению Набиуллиной, главными условиями для этого будут замедление инфляции и отсутствие новых экономических шоков. Глава ЦБ заверила депутатов, что ключевая ставка эффективно противостоит инфляции, а экономика России находится в «переломной точке».

Набиуллина со ссылкой на данные оценок банков и предприятий сообщила, что «уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса». Такие тенденции с определенной задержкой приведут к замедлению текущей инфляции и к перелому показателя годовой инфляции, подчеркнула Набиуллина.

«Денежно-кредитная политика наконец достигла требуемой жесткости, чтобы с учетом всех показателей обуздать рост цен. <...> Ключевая ставка эффективно противостоит инфляции. Если бы мы оставили ключевую ставку на уровне прошлого года, то сейчас инфляция бы уже достигла 20–30%, а возможно и больше», – заявила Набиуллина.

По итогам текущего года годовая инфляция ожидается в диапазоне 8–8,5% (в июле в ЦБ прогнозировали, что она составит 6,5–7%). В сентябре рост цен достиг 9,8% в пересчете на год с 7,5% в августе.

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п. — до 21% годовых. В конце августа Центробанк допустил рост ставки до 22% в 2025 году.