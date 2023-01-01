ЦБ РФ приостанавливает усиленную поддержку банков в 2023 году

ЦБ РФ принял решение об отмене в 2023 году части мер поддержки, которые предоставлял банкам на фоне волатильности финансового и валютного рынков в ушедшем 2022 году. Считается, что кредитные организации уже в состоянии справиться с волнениями рынков самостоятельно.

Введенными в 2022 году послаблениями в том или ином объеме пользовались две банков, пишет «Интерфакс», но регулятор считает, что необходимые некогда меры поддержки для большинства из них оказались весьма умеренный эффект на капитал, следовательно, отмена послаблений не станет для них критичной.

Среди мер, которые Центробанк решил не продлевать в 2023 году:

возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества (для целей пруденциального регулирования),

возможность фиксации стоимости ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов (для целей бухгалтерского учета),

возможность не соблюдать лимиты открытых валютных позиций для снижения рисков и снижения доли «токсичных» валют,

возможность применять пониженный риск-вес для нормативов концентрации по корпоративным заемщикам, в отношении которых банк нарастил объем кредитных требований на сумму более 10 млрд рублей,

возможность применять пониженный риск-вес для нормативов достаточности капитала и концентрации по оборотным кредитам системообразующих организаций,

возможность устанавливать предельную ставку по рублевым субординированным инструментам.

Льготный режим резервирования остается действительным по кредитам, выданным до 18 февраля 2022 года (касается и юрлиц, и физлиц).

Также Центробанк объявил, что в 2023 году российские банки снова начнут раскрывать финансовую отчетность, но будут делать это в ограниченном формате.

Еще полгода им позволено не раскрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию о себе: например, данные о лицах, контролирующих кредитные организации, членах органов управления и иных должностных лицах, о реорганизации, слиянии или присоединении, о структуре собственности и других существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Помимо прочего, ЦБ РФ с 1 января 2023 года при проведении операций с ликвидностью и предоставлении обеспеченных кредитов банкам переходит на использование кредитных рейтингов, о чем шла речь еще в апреле 2022 года.

Указанные операции Центробанк будет проводить при условии наличия у кредитной организации хотя бы одного кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговыми агентствами АКРА (АО) или АО «Эксперт РА».

При этом рейтинг должен быть не ниже минимально допустимой нормы: для операций РЕПО и операций кредитования под обеспечение в виде ценных бумаг — B-(RU)/ruB-; для операций кредитования под обеспечение в виде прав требования по кредитным договорам — и BB-(RU)/ruBB-.

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