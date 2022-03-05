ЦБ совместно с правительством запустил антикризисные программы льготного кредитования МСП

Центральный банк (ЦБ) совместно с правительством разработал антикризисные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), говорится в сообщении регулятора. Бизнес сможет получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.
В рамках программы оборотного кредитования малый бизнес сможет получить льготный кредит (или рефинансировать уже полученный) по ставке не выше 15% годовых, а средний бизнес — не выше 13,5%. На эти цели планируется направить 340 млрд рублей. Программа действует до 30 декабря 2022 года.
Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования МСБ, которую Центробанк проводит совместно с Корпорацией МСП. Предполагается, что лимит программы возрастет на 160 млрд рублей — до 335 млрд рублей. По оценке Корпорации МСП, он будет выбран в течение 2022 года. Ставки по ней также не превысят 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса.
На обе программы будет выделено 500 млрд рублей. Таким образом, общая сумма по программам поддержки с учетом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей.
В реализации программ примет участие широкий круг банков, добавил регулятор, но не уточнил каких именнно.
Фото на обложке: Kmpzzz /
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