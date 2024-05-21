ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки на заседании в июне. Банк России считает, что нужно поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. Инфляция в России до сих пор находится на уровне выше ожиданий регулятора.

ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки на заседании в июне