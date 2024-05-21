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ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки на заседании в июне

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки на заседании в июне. Банк России считает, что нужно поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. Инфляция в России до сих пор находится на уровне выше ожиданий регулятора.

ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки на заседании в июне

Банк России не исключает повышения ключевой ставки. Вопрос об этом будет рассмотрен на следующем, июньском заседании регулятора, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет «Интерфакс». 

Согласно данным, полученных на последнем заседании ЦБ, жесткую денежно-кредитную политику нужно удерживать длительное время. Уровень инфляции в России находится выше прогнозов Банка России, отметил Заботкин.

В апреле ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Последний раз Банк России менял ключевую ставку в декабре 2023 года, повысив ее с 15% до 16% годовых.

Фото на обложке: KVN1777 / Shutterstock

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