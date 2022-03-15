ЦБ остановил покупку золота у банков из-за возросшего спроса россиян

Центральный банк (ЦБ) приостановил покупку золота у банков, чтобы они могли удовлетворить возросший спрос со стороны россиян, сообщила пресс-служба Банка России.

На данный момент вырос спрос на покупку физического золота в слитках со стороны россиян, сообщил ЦБ. Регулятор обуславливает это отменой уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при совершении этих операций.

Чтобы позволить банкам удовлетворить спрос населения ЦБ сообщил, что приостановил покупку физического золота у банков с 15 марта 2022 года. О сроках приостановки регулятор не сообщил.

Госдума 4 марта 2022 года приняла закон об отмене для физлиц НДС на покупку золота в слитках. До этого россияне при покупке слитков должны были платить сбор в размере 20%, а при продаже был невозможен возврат НДС, что делало покупку золота невыгодной для населения, пояснял Минфин. В министерстве назвали покупку золота «идеальной альтернативой скупке долларов».

Покупку золота на внутреннем рынке ЦБ возобновил меньше месяца назад после почти двухлетнего перерыва. Регулятор принял такое решение на фоне санкций США и ЕС против золотовалютных резервов России. ЦБ непрерывно покупал золото с 2014 года до 2020 года и лидировал среди центральных банков по объему закупок.

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