ЦБ начнет проводить тестовые сделки с цифровым рублем в январе 2022 года

Центральный банк (ЦБ) начнет в январе 2022 года пилотировать операции с цифровым рублем, прототип платформы цифрового рубля готов. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Прототип платформы цифрового рубля готов. И сразу после январских праздников, в январе, мы начинаем пилотирование операций первого этапа с 12 банками», — сообщила Скоробогатова.

Согласно проекту основных направлений цифровизации финансового рынка РФ на период 2022-2024 годов, развитие платформы цифрового рубля будет поэтапным.

В рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации, запустить C2C-переводы (между физлицами). Второй этап тестирования предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G).

Затем ЦБ намерен подключить финансовых посредников, финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и другие), а также внедрить офлайн-режим и обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков нерезидентам.

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