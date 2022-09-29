ЦБ разрешил «неквалифицированным» юрлицам покупать бумаги «недружественных» эмитентов без лимита

Банк России разрешил неквалифицированным инвесторам-юрлицам покупать бумаги компаний из «недружественных» стране без лимита. Ранее ограничения на такие операции ввели для физлиц, они остались в силе.

О принятом ЦБ РФ решении сообщается на сайте регулятора.

Банк России ранее ввел ограничения на долю ценных бумаг эмитентов из «недружественных» стран в портфелях неквалифицированных инвесторов-физлиц. С 1 октября доля устанавливается на уровне 15%, с 1 ноября – 10%, с 1 декабря – 5%.

Доля таких бумаг будет рассчитываться не в режиме онлайн, а на основе показателя предыдущего дня торгов.

С 1 января брокеры не должны будут продавать ценные бумаги компаний из «недружественных» стран «неквалам». Исключения составят бумаги эмитентов, которые ведут основную деятельность в России.

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