ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке

ЦБ анонсировал проведение внепланового заседания по ключевой ставке. Оно пройдет во вторник 15 августа. Сегодня курсы валют обновили максимумы с конца февраля 2022 года – доллар поднялся выше 102 рублей, евро – выше 111 рублей.

Банк России проведет внеплановое заседание совета директоров, посвященной ключевой ставке. Заседание состоится во вторник 15 августа, говорится в сообщении регулятора.

«15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», – сообщили в ЦБ.

ЦБ планирует опубликовать решение совета директоров в 10:30 МСК.

В понедельник курсы валют достигли максимума с 21 февраля 2022 года. Доллар США подорожал до 102 рублей, евро – до 111 рублей.

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