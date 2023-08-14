ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке

ЦБ анонсировал проведение внепланового заседания по ключевой ставке. Оно пройдет во вторник 15 августа. Сегодня курсы валют обновили максимумы с конца февраля 2022 года – доллар поднялся выше 102 рублей, евро – выше 111 рублей.
Банк России проведет внеплановое заседание совета директоров, посвященной ключевой ставке. Заседание состоится во вторник 15 августа, говорится в сообщении регулятора.
«15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», – сообщили в ЦБ.
ЦБ планирует опубликовать решение совета директоров в 10:30 МСК.
В понедельник курсы валют достигли максимума с 21 февраля 2022 года. Доллар США подорожал до 102 рублей, евро – до 111 рублей.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО, доработка «Авроры» в 300 млрд рублей: главное 14 августа
- 2 Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО
- 3 ЦБ по-прежнему не видит рисков финансовой стабильности на фоне ослабления рубля
- 4 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 5 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
ВОЗМОЖНОСТИ
15 августа 2023
15 августа 2023
15 августа 2023