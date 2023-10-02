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Национальный банк Грузии запустит пилотный проект CBDC

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Власти Грузии анонсировали проведение ограниченного тестирования собственной цифровой валюты. На первом этапе в разработке проекта примут участие Ripple Labs, Augentic, Bitt, Broxus Holdings, Currency Network, DCM, eCurrency Mint, FARI Solutions и Sovereign Wallet, однако в итоге лишь одна из этих компаний будет выбрана в качестве партнера.

Национальный банк Грузии запустит пилотный проект CBDC

На официальном сайте Национального банка Грузии появился анонс проведения закрытого тестирования цифровой валюты CBDC. В рамках этого этапа организаторы планируют выбрать технологического партнера для проекта среди компаний Ripple Labs, Augentic, Bitt, Broxus Holdings, Currency Network, DCM, eCurrency Mint, FARI Solutions и Sovereign Wallet.

Как сообщает ForkLog, в планах Грузии создание цифровой валюты, совместимой с цифровым евро. Это связано с планами страны вступить в Европейский союз. Впервые о разработке CBDC финансовый регулятор Грузии объявил еще в 2021 году.

Как заявляет глава отдела финтех-технологий Национального банка Грузии Варлам Эбаноидзе, возможности разрабатываемого CBDC будут включать в себя предоставление страхования компаниям из агросектора и автоматизацию сделок с недвижимостью.

Фото на обложке: Max Kukurudziak / Unsplash

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