Национальный банк Грузии запустит пилотный проект CBDC

Власти Грузии анонсировали проведение ограниченного тестирования собственной цифровой валюты. На первом этапе в разработке проекта примут участие Ripple Labs, Augentic, Bitt, Broxus Holdings, Currency Network, DCM, eCurrency Mint, FARI Solutions и Sovereign Wallet, однако в итоге лишь одна из этих компаний будет выбрана в качестве партнера.
На официальном сайте Национального банка Грузии появился анонс проведения закрытого тестирования цифровой валюты CBDC. В рамках этого этапа организаторы планируют выбрать технологического партнера для проекта среди компаний Ripple Labs, Augentic, Bitt, Broxus Holdings, Currency Network, DCM, eCurrency Mint, FARI Solutions и Sovereign Wallet.
Как сообщает ForkLog, в планах Грузии создание цифровой валюты, совместимой с цифровым евро. Это связано с планами страны вступить в Европейский союз. Впервые о разработке CBDC финансовый регулятор Грузии объявил еще в 2021 году.
Как заявляет глава отдела финтех-технологий Национального банка Грузии Варлам Эбаноидзе, возможности разрабатываемого CBDC будут включать в себя предоставление страхования компаниям из агросектора и автоматизацию сделок с недвижимостью.
Фото на обложке: Max Kukurudziak /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Подводные камни рынка курортной недвижимости в Грузии: что нужно знать?
- 2 Налогообложение в Грузии: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели
- 3 Не только горы и вино: почему иностранцы запускают бизнес в Грузии
- 4 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
- 5 Открытие ИП и ведение бизнеса в Грузии: налоги, бухгалтерия, личный опыт
ВОЗМОЖНОСТИ
04 октября 2023
05 октября 2023
08 октября 2023
08 октября 2023
10 октября 2023