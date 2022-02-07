Банк России запустил сервис анонимных осведомителей

Анонимные осведомители получили возможность направлять в ЦБ РФ данные о теневых бенефициарах финансовых организаций. Сервис заработал на сайте банка 7 февраля.
Как отметили в ЦБ, благодаря новому сервису «граждане смогут направлять в Банк России информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций».
Сервис поможет выявить лиц, принимающих неформальные решения в отношении финансовых организаций и не обозначенных в публичном пространстве в качестве реальных совладельцев.
Сервис принимает как информационные сообщения, так и подвтерждающие документы, в том числе доверенности, договора доверительного управления, свидетельства наличия родственных связей.
Банк России проверит полученные сведения и в случае подтверждения включит лиц в список контролирующих деятельность финансовых организаций. Отвечать отправителям в ЦБ не станут. Также не будет выплачено денежное вознаграждение.
С весны 2021 года программа осведомителей заработала у АСВ.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: pexels.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Банки усилят контроль за счетами россиян
- 2 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 3 Российские банки и госкомпании провели масштабные учения на случай введения санкций
- 4 Сенатор Долгов предложил ограничить в правах иностранные юридические лица в России
- 5 Минцифры создаст службу «цифровых атташе» в 16 странах для поддержки экспорта российских IT-продуктов
ВОЗМОЖНОСТИ
07 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022