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Банк России запустил сервис анонимных осведомителей

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Анонимные осведомители получили возможность направлять в ЦБ РФ данные о теневых бенефициарах финансовых организаций. Сервис заработал на сайте банка 7 февраля.

Банк России запустил сервис анонимных осведомителей

Как отметили в ЦБ, благодаря новому сервису «граждане смогут направлять в Банк России информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций».

Сервис поможет выявить лиц, принимающих неформальные решения в отношении финансовых организаций и не обозначенных в публичном пространстве в качестве реальных совладельцев.

Сервис принимает как информационные сообщения, так и подвтерждающие документы, в том числе доверенности, договора доверительного управления, свидетельства наличия родственных связей.

Банк России проверит полученные сведения и в случае подтверждения включит лиц в список контролирующих деятельность финансовых организаций. Отвечать отправителям в ЦБ не станут. Также не будет выплачено денежное вознаграждение.

С весны 2021 года программа осведомителей заработала у АСВ.

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Фото на обложке: pexels.com

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