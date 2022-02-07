Банк России запустил сервис анонимных осведомителей

Анонимные осведомители получили возможность направлять в ЦБ РФ данные о теневых бенефициарах финансовых организаций. Сервис заработал на сайте банка 7 февраля.

Как отметили в ЦБ, благодаря новому сервису «граждане смогут направлять в Банк России информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций».

Сервис поможет выявить лиц, принимающих неформальные решения в отношении финансовых организаций и не обозначенных в публичном пространстве в качестве реальных совладельцев.

Сервис принимает как информационные сообщения, так и подвтерждающие документы, в том числе доверенности, договора доверительного управления, свидетельства наличия родственных связей.

Банк России проверит полученные сведения и в случае подтверждения включит лиц в список контролирующих деятельность финансовых организаций. Отвечать отправителям в ЦБ не станут. Также не будет выплачено денежное вознаграждение.

С весны 2021 года программа осведомителей заработала у АСВ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: pexels.com