Карты российских банков под санкциями не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay — ЦБ

Карты российских банков, попавших под санкции, не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Речь идет о картах банков группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», «Открытия».

Как сообщает ЦБ, клиенты указанных кредитных организаций не смогут расплачиваться картами за границей, а также использовать их при оплате в онлайн-магазинах и агрегатор услуг, которые зарегистрированы в тех странах, которые поддерживают санкции.

«Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — отмечает мегарулятор.

На территории России при этом будут работать «все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками», заверил ЦБ. Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны им в любой момент времени.

Санкционные меры в отношении России вводятся в ответ на проведение военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.

По теме: Резкий рост российского рынка акций и закрытие неба для британских самолетов — главное на фоне войны в Украине

Главное для бизнеса на фоне военной операции на Украине: отмена утренних торгов, санкции ЕС и США

Как сообщалось, ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк» попали под полные блокирующие санкции с заморозкой активов в США и запретом на работу с ними для всех американских компаний. Попадание в санкционный список SDN означает блокировку активов банка в юрисдикции США, запрет на долларовые транзакции и любые операции с американскими контрагентами.

Под ограничения попал и «Сбер» — правда для него они менее жесткие. В течение месяца в США должны быть закрыты все корреспондентские счета, а американские фининституты должны начать отклонять любые транзакции с участием «Сбера» или его дочек. При этом активы банка в американской юрисдикции не замораживаются.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash