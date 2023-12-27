ЦБ ужесточит для банков требования к выдаче ипотечных кредитов

Центробанк в новом году ужесточит для банков требования к выдаче ипотеки. С 1 марта надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам будут увеличены. Такой шаг регулятор объясняет необходимостью «ограничить риски закредитованности граждан».

ЦБ отмечает, что выдача ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках по льготным программам способствовала резкому росту цен на первичном рынке. Регулятор оценивает разницу между «первичкой» и «вторичкой» в 42%.

Такой разрыв создает ситуацию, при которой земщики не могут погасить долг через продажу ипотечной недвижимости.

Вместе с тем, почти в два раза увеличилась доля кредитов, на выплату которых заемщик тратит более 80% своего дохода. По итогам III квартала, доля займов, выданных лицам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, составила 47%.

«Чтобы предотвратить такие практики, ограничить рост ипотеки за счет вовлечения уже высокозакредитованных граждан, а также стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика для оценки ПДН, Банк России дополнительно повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН», — сказано в сообщении ЦБ.

По состоянию на 1 ноября закредитованность российских граждан составила 34,8 трлн рублей. Как уточнили в ЦБ, 60% кредитов пришлось на ипотеку, поддерживаемую льготными программами.

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