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ЦБ улучшил прогноз по прибыли банковского сектора в 2023 году

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ЦБ прогнозирует чистую прибыль российских банков по итогам 2023 года на уровне 3,2–3,4 трлн рублей. Таким образом, ожидания регулятора по сектору повысились. В начале прошлого месяца зампред ЦБ Ольга Полякова давала оценку в 2,9–3 трлн рублей.

ЦБ улучшил прогноз по прибыли банковского сектора в 2023 году

В III квартале чистая прибыль банковского сектора достигла 976 млрд рублей. Всего за 9 месяцев банки получили 2,67 трлн рублей прибыли против 0,8 трлн убытка за тот же период прошлого года.

Основными факторами роста ЦБ называет рост основных доходов на фоне расширения кредитования, доход от валютной переоценки после значительного убытка 2022 года и низкие расходы на резервы.

По сравнению со II кварталом рост чистой прибыли банковского сектора в III квартале составил 17%. В июле-сентябре банки нарастили корпоративный кредитный портфель на 5,9%, или 3,9 трлн рублей, что стало главным фактором роста в этот период.

Расходы на резервы в III квартале выросли на 7%, а доходы от валютной переоценки, операций с драгметаллами и производными финансовыми инструментами сократились с 333 млрд рублей до 299 млрд рублей.

Фото на обложке: d.ee_angelo / Shutterstock

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