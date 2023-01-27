ЦБ рекомендовал брокерам сообщать клиентам о рисках принудительной конвертации — РБК

Центробанк рекомендовал брокерам предупреждать клиентов о порядке конвертации валюты в случае необходимости таких операций из-за санкций, сообщает РБК.
Брокерским организациям следует прописывать в договорах со своими клиентами порядок сделок по конвертации. Также рекомендуется доводить информацию о механизме определения обменного курса. Банк России призывает участников рынка к добросовестному исполнению обязательств перед клиентами.
В письме регулятора говорится об угрозе отказа иностранными контрагентами от расчета с российскими финансовыми организациями. Как поясняет инвестиционный юрист Елена Рязанова, в рекомендации ЦБ речь идет о случаях принудительной конвертации.
В октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина призывала не допустить принудительную конвертацию, поскольку у клиентов должен быть выбор, в какую валюте хранить свои финансы.
Фото на обложке: Ovchinnikova Irina /
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