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ЦБ включил «СПБ Биржу» в реестр операторов обмена ЦФА

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Центробанк добавил «СПБ Биржу» в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из данных на сайте ЦБ. Ранее летом Банк России включил площадку в реестр операторов информационных систем, благодаря чему биржа смогла предоставлять другим организациям своб инфраструктуру для выпуска и обращения цифровых прав.

ЦБ включил «СПБ Биржу» в реестр операторов обмена ЦФА

30 января в информационной системе «СПБ Биржи» состоялся первый выпуск цифровых прав. Тогда эмитентом стала компания «Карбон зиро», покупателем выступил «Совкомбанк».

Участники реестра операторов обмена ЦФА могут при заключении сделок с цифровыми финансовыми активами взаимодействовать сразу с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Как отмечают в регуляторе, такой механизм «повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта».

Первой организацией, которую внесли в реестр операторов обмена ЦФА, стала Московская биржа. Торговая площадка находится в перечне с 3 августа 2023 года.

На «СПБ Бирже» не проходят торги иностранными бумагами с ноября 2023 года, тогда площадка попала под блокирующие санкции США.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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