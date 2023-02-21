ЦБ рекомендовал российским банкам отменить комиссию за переводы для военнослужащих

Центробанк рекомендовал российским банкам понизить или вовсе отменить комиссию за денежные операции с выплат военнослужащих. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в кредитной организации и так маленькая комиссия, а для участников боевых действий ее отменят вообще.

Рекомендация регулятора касается мобилизованных, служащих по контракту и военнослужащий нацгвардии, а также добровольцев, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины. Преференции должны распространяться и на членов семьи вышеперечисленных.

«Регулятор рекомендовал кредитным организациям до 1 марта ввести на период до окончания СВО сниженную комиссию или вовсе ее отменить на операции по снятию наличных, а также перевод средств и с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего», — отмечается в документе ЦБ.

Также Банк России рекомендует кредитным организациям информировать военнослужащих о наименее затратных способах проведения денежных операций. В ЦБ также уточнили, что данные рекомендации были выпущены из-за многочисленных обращений военнослужащих.

Как сообщил глава Сбербанка Герман Греф, в организации отменят комиссию для участников боевых действий.

«У нас комиссий практически уже нет за переводы. А для участников СВО, я узнаю. Если они есть, думаю, что отменим. Спасибо за вопрос», — сказал Греф, его цитирует ТАСС.

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