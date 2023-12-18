Центробанк увеличит в 2024 году лимит по механизму поддержки кредитования МСП

ЦБ с 9 января 2024 года повышает лимит по механизму поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Со следующего года предприятия смогут получать инвестиционные кредиты на сумму до 100 млрд рублей. Совокупный лимит по механизму поддержки кредитования субъектов МСП увеличивается с 288,3 до 320 млрд рублей, поясняет регулятор.

Из них 256 млрд рублей отведены системно значимым кредитным организациям.

Эти изменения означают, что банки-участники механизма могут выдать инвестиционные кредиты до 100 млрд рублей в рамках комбинированной программы.

Она включает два типа поддержки: это субсидирование по программе Минэка «1764» и льготной фондирование по программе стимулирования кредитования ЦБ и «Корпорации МСП».

ЦБ проводит программу стимулирования субъектов МСП вместе с «Корпорацией МСП». Она предполагает, что ставка по кредитам МСП привязана к ключевой ставке и не может быть выше более чем на три процентных пункта для среднего бизнеса и четырех для малого.

Для субъектов микробизнеса предусмотрено превышение не более чем на 4,5 процентных пункта.

Кредит по программе предоставляется на срок до трех лет.

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