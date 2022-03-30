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РБК: банки получили рекомендации ЦБ РФ установить разные курсы для импортеров и остальных компаний

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банки получили рекомендации ЦБ РФ установить разные курсы валют для разных корпоративных клиентов. Так, для некоторых компаний их рекомендовано приблизить к биржевым, для других же – установить повышенные отклонения от биржевого уровня.

РБК: банки получили рекомендации ЦБ РФ установить разные курсы для импортеров и остальных компаний

ЦБ РФ выслал рекомендации об установке курса валют российским банкам. Письмо Банка России есть в распоряжении РБК.

Банк России рекомендовал установить курс, не превышающий биржевой более чем на 2 рубля для:

  • импортеров, которые рассчитываются по контрактам в валюте;
  • корпоративных клиентов – для расчета в валюте по валютным кредитам и еврооблигациям;
  • юридических лиц, если они покупают валюту для операций, разрешенных правительственной комиссией.

Для остальных организаций Банк России рекомендовал установить курсы с отклонением от биржевых не менее чем на 10 рублей.

В письме ЦБ РФ не указано, на какой срок вводятся данные рекомендации. Однако они даны для обеспечение стабильности на финансовом рынке, говорится в документе.

Курс евро по данным на 17:30 МСК составляет 94,32 рубля, показав рост на 6% с момента открытия торгов. Доллар 30 марта подешевел на 1 рубль, текущий курс составляет 84,21 рубля.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

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