ЦБ разработал поправки о страховании средств на электронных кошельках

ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) разработали законопроект о страховании средств до 1,4 млн рублей на электронных кошельках. Документ, с которым ознакомился РБК, направлен председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Изменения вносятся в законы «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» и «О несостоятельности (банкротстве)». Авторы инициативы предлагают расширить действие гарантий системы страхования вкладов на электронные кошельки — аналогично страхованию средств на банковских депозитах.

Сегодня клиенты банков, у которых была отозвана лицензия, имеют право получить возмещение от АСВ в размере до 1,4 млн рублей.

Согласно подсчетам АСВ, реализация инициативы не приведет к значительному увеличению нагрузки на фонд обязательного страхования вкладов. На 1 января 2024 года в банках находилось около 20 млрд рублей электронных денежных средств (ЭДС), что составляет менее 0,1% от общей суммы потенциальных страховых обязательств АСВ.

В случае одобрения законопроекта общий объем застрахованных средств увеличится приблизительно на 15 млрд рублей, что составит всего 0,02% от общего объема застрахованных вкладов, отмечается в пояснительной записке.

Право воспользоваться возмещением средств получат только те владельцы электронных кошельков, кто прошел процедуру полной или упрощенной идентификации. Сейчас открыть электронный кошелек можно и без предоставления личных данных. Для полной идентификации владельца кошелька требуется личное присутствие клиента в офисе компании.

Впервые о готовности оценить необходимость страхования электронных кошельков ЦБ заявил в феврале 2024 года. Это произошло после отзыва лицензии у банка QIWI, который специализировался на проведении платежей через такие кошельки.

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