ЦБ сообщил о четырехкратном росте числа финансовых пирамид

В ЦБ сообщили о четырехкратном росте числа финансовых пирамид в России. По итогам 2021 года регулятор выявил почти 900 таких организаций. Более половины из них привлекали средства в криптовалюте и призывали людей вкладываться в несуществующие криптовалютные активы.

Центральный банк выявил 871 финансовую пирамиду по итогам 2021 года, сообщается в пресс-релизе Банка России. Это почти в четыре раза больше, чем в 2020 году – тогда было выявлено 222 таких организаций.

В ЦБ пояснили, что более 52,8% финансовых пирамид так или иначе связаны с криптовалютой – привлекали в ней средства граждан и призывали их вкладываться в несуществующие криптовалютные активы.

«Злоумышленники пользовались финансовой и цифровой неграмотностью потенциальных жертв и рекламировали инвестиции в проекты, которые невозможно реализовать даже технически», – говорится в сообщении Банка России.

ЦБ выявил также 860 нелегальных участников рынка ценных бумаг (395 в 2020 году, рост в 2 раза) и 948 организаций с признаками «черных кредиторов» (821 в 2020 году). Общее количество обнаруженных нелегальных участников финансового рынка составило 2,7 тысяч против 1438 в 2020 году.

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