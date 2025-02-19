ЦБ обяжет банки внедрить в приложения «спецкнопку» против мошенников

ЦБ обяжет банки внедрить в свои приложения «спецкнопку», с помощью которой россияне смогут сообщить о мошенничестве. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала на форуме «Кибербезопасность в финансах».

По словам Набиуллиной, кнопка нужна, чтобы «максимально упростить подачу заявлений в банк о мошенничестве». Сейчас это «не такая простая процедура», поэтому только треть пострадавших обращаются в компетентные органы.

Новый функционал позволит в приложении банка «подать заявление о мошеннической операции и там же в режиме онлайн получить нужную справку для обращения в полицию», пояснила Набиуллина. «Нам важно, чтобы было людей таких, которые идут и в полицию, и в банк, как можно больше», — подчеркнула она.

Правило не для всех. Глава ЦБ уточнила, что мера затронет «крупные, системно значимые банки и кредитные организации, которые значимы на рынке платежных услуг», но не сказала, о каких именно кредитных организациях идет речь.

Новая угроза. Набиуллина также предупредила о вирусе, с помощью которого мошенники за последние полгода осуществляли более 40-50% краж с банковских счетов россиян. «Начал распространяться вирус с функцией удаленного доступа к телефону. Он мимикрирует под разные безобидные программы, с его помощью мошенники какое-то время наблюдают за телефоном и затем удаленно открывают банковское приложение и потрошат счета без остатка», — рассказала глава ЦБ.

Накануне ЦБ сообщил, что за 2024 год мошенники украли у россиян более 27 млрд рублей, рост числа краж составил 74,36% год к году. Основной объем хищений (более 26 млрд рублей) был произведен со счетов физлиц, 667,4 млн рублей были украдены у юридических лиц.

13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что госслужбам, операторам связи и банкам запретят использовать иностранные мессенджеры для общения с пользователями. По замыслу властей, это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений.

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