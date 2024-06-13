ЦБ решил приостановить торги гонконгским долларом

ЦБ с 13 июня решил приостановить торги гонконгским долларом. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В четверг сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов стартуют в 09:50. Перенос времени коснется и торгов на срочном рынке Мосбиржи с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара.

Ранее Мосбиржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под блокирующие санкции США. После этого площадка объявила о приостановке с 13 июня торгов долларом США и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ).

Регулятор вслед за этим пояснил, что российские физические и юридические лица по-прежнему смогут покупать и продавать доллары США и евро через банка, а официальные курсы к рублю Центробанк будет определять по иным источникам.

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